Cristiano Ronaldo encabeza el equipo ideal de la Eurocopa 2020

Ayer Italia se consagró campeón de la Eurocopa tras vencer en una vibrante tanda de penales a Inglaterra y hoy, la Unión Europea de Fútbol (UEFA) dio a conocer la oncena ideal del torneo.

Como era de esperar, en el pórtico aparece el portero italiano Gianluigi Donnarumma (Italia). Por delante de él, una línea de cuatro defensores conformada por Joakim Maehle (Dinamarca), Giorgio Chiellini (Italia), Harry Maguire (Inglaterra) y Luke Shaw (Inglaterra).

En el mediocampo, en tanto, la UEFA situó a Granit Xhaka (Suiza), a Paul Pogba (Francia) y Federico Chiesa (Italia), para dejar en delantera a Raheem Sterling (Inglaterra), Kasper Dolberg (Dinamarca) y Cristiano Ronaldo (Portugal).

Así, la formación ideal de la UEFA sería Gianluigi Donnarumma; Joakim Maehle, Giorgio Chiellini, Harry Maguire, Luke Shaw; Granit Xhaka, a Paul Pogba, Federico Chiesa; Raheem Sterling, Kasper Dolberg y Cristiano Ronaldo.

