Ex campeón con O’Higgins sueña con volver al club

Paulo Garcés está entrenando para encontrar equipo una vez abra el mercado de pases del fútbol chileno. El portero campeón con O’Higgins el 2013, se ilusiona con volver al club, sobre todo ante la posible salida de Augusto Batalla.

En conversación con RedGol, Garcés dijo que “estoy entrenando personalmente para volver al fútbol. Aún tengo muchos sueños en mi carrera por cumplir. Sé que me queda por aportar al fútbol chileno”.

Además, el portero sinceró a qué equipo nacional le gustaría volver. “Tengo un sueño muy grande: quiero volver a O’Higgins. A veces se dan los sueños, otras veces no se cumplen, pero espero lograrlo. No sé si poder retirarme allí, pero sí quiero volver a vestir esa camiseta que tanto me dio”, confesó.