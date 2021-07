Matías Dituro trazó su primera gran meta con Celta de Vigo

Luego de tres temporadas donde ganó un tricampeonato nacional y sobresalió con grandes actuaciones y atajadas, Matías Dituro dejó Universidad Católica y partió en calidad de préstamo al Celta de Vigo. Ya instalado en el cuadro gallego hace algunos días, el arquero se trazó una importante meta.

“Cuando se dio la posibilidad de venir a Celta no lo dudé. Rápidamente hablé con mi representante para acelerar el préstamo. Las expectativas que tengo son muy grandes, me esforzaré para dar lo mejor de mí. Celta es un equipo que peleará por los puestos europeos y esa ambición a cualquier jugador le motiva. Para mí es un crecimiento en mi carrera, venir a la liga española me ilusionaba mucho”, expresó a la agencia EFE.

El trasandino, además, detalló la importancia que tuvo el técnico Eduardo Coudet para volver a Europa. “Cuando me llamó el “Chacho”, las conversaciones siempre fueron muy sinceras y eso siempre influye para que uno haga más cosas para poder venir. Desde el primer momento que me llamó ya tomé la decisión de fichar por el Celta“, cerró.

¡Entramos en la portería! Así se preparan nuestros porteros para llegar con todo a @LaLiga ⚽️💥🧤 𝐆𝐨, 𝐠𝐨, 𝐠𝐨! PLAY ▶️ https://t.co/STvD3MUl7C pic.twitter.com/YESsveGJYF — RC Celta (@RCCelta) July 14, 2021