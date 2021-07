“Un defensa no puede hacer lo que hizo Lanaro, no puede tener miedo ni temor”

Patricio Yáñez, panelista de Deportes en Agricultura, analizó desde el punto de vista técnico la polémica mano de Germán Lanaro que fue revisada en el VAR por el árbitro Andrés Matonte y que terminó en el penal que causó la derrota 1-0 de Universidad Católica ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin ir más lejos, el ex jugador criticó la actitud del defensa en la jugada. “Lanaro no puede ir como fue, el defensa tiene que ir con los brazos atrás y enfrentar la pelota como Gary Medel. Un defensa no puede hacer lo que hizo Lanaro, nunca nunca. No puede tener miedo y temor, además es un mal movimiento como defensor”, explicó.

“No puede darse vuelta ante un centro, tiene que dar la cara. Se equivoca rotundamente, no puede hacer lo que hizo”, complementó.