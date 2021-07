Hernán Caputto y el lamento por el abandono del fútbol joven: “es muy difícil recuperar estos dos años de competencia”

El nuevo técnico de la Roja Sub 17, Hernán Caputto, conversó con el panel de Deportes en Agricultura. El ex portero argentino abordó el presente del fútbol joven, su regreso a la Selección Chilena y de manera muy escueta, su bullado paso por la Universidad de Chile.

Caputto regresó a Quilín después de dos años para tomar nuevamente las riendas de la Sub 17, escuadra que dirigió desde el 2016 hasta el 2019, etapa en que logró clasificar dos veces al mundial de la categoría.

“La verdad es que estoy muy contento después de un tiempo fuera del fútbol, llegó esta posibilidad muy importante y me pone contento que una persona que llegue sin conocerme previamente (Cagigao), valore mi recorrido.Este es un lugar de privilegio y estoy encantado de poder volver. Es un desafío importante y será importante trabajar alineados en las categorías”, afirmó Caputto en diálogo con la 92.1

El abandono del fútbol joven también fue materia de cuestionamiento para Caputto. El ex técnico de la U, advierte un escenario complejo para el desarrollo de los futuros jugadores del balonpié nacional.

“En la parte formativa es muy difícil poder recuperar estos dos años de competencia en el desarrollo de los jugadores, sobre todo en las categorías que ya aspiran a ser jugadores profesionales. Se habla que hay posibilidad de que haya Sudamericano sub 17 y sub 20 a final de año, categorías que debieron haber jugado en enero y marzo. Ya no hay clasificación al Mundial, pero sí un torneo amistoso”, expresó el ex portero trasandino.

Finalmente, Caputto se refirió de manera muy escueta acerca de su bullado pasado por la banca de la Universidad de Chile. “Siempre quiero lo mejor para la U, es un club que quiero. Lo que me pasó a mí ojalá no se vuelva a repetir”.