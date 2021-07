[Video] Felipe Mora fue el salvador del Portland Timbers en la MLS

El delantero chileno Felipe Mora anotó el 2 a 1 agónico del Portland Timbers sobre Los Angeles FC. en la MLS.

El equipo del nacional comenzó ganando a los dos minutos con el gol del argentino Diego Valeri. Sin embargo, a los 17′, la gran figura de Los Angeles FC, Carlos Vela, anotó el empate.

Pero la alegría final la trajo Felipe Mora desde el banco de suplentes. El ex Universidad de Chile ingresó a los 74 minutos, donde tuvo gran movilidad dentro del campo de juego. Hasta que al minuto 93, recibió un centro del argentino Diego Valeri y anotó de cabeza el gol del triunfo para The Timbers.

Revisa el gol agónico del chileno:

YOU LOVE TO SEE IT! #RCTID pic.twitter.com/oZXjVxTEd9

— Portland Timbers (@TimbersFC) July 22, 2021