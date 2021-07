Balotelli, un coleccionista de polémicas

La carrera del futbolista italiano Mario Balotelli se ha destacado por las polémica en las que, cada cierto tiempo, se involucra. Esta vez el delantero nuevamente hizo noticia fuera de la cancha tras referirse en duros términos a la madre de su segundo hijo, Clelia Carleenn.

El atacante utilizó sus redes sociales para atacar a su ex pareja. “La ley debería evitar que las mujeres que solo están interesadas en el dinero tengan hijos contra la voluntad de los hombres solo para obtener el beneficio del dinero. Es malvado, triste e inmoral. La familia nace por amor y no por conveniencia”, dijo Balotelli a través de Instagram.

“Si eres soltero, te estás divirtiendo y no puedes mantenerte a ti mismo, no utilices a terceros como si fueran un cajero automático, sino que consigue un trabajo antes de tener hijos. Incluso si a veces la ley no es correcta, Dios lo es y el castigo será eterno”, agregó el atacante.

Tras el ataque, su ex pareja Clelia Carleen, respondió a través de la misma red social y señaló que “soy víctima física y mentalmente de él… y nunca se detiene, nunca respeta a las madres. Lo único que hace es mentir”.

Coleccionista de polémicas

Esta no es la primera vez que Balotelli se ha visto involucrado en una polémica. Cuando era jugador del Manchester City, el delantero incendió su casa en la víspera del clásico ante el United. Según detalló tiempo después, se encontraba lanzando fuegos artificiales por la ventana de uno de sus baños cuando se prendieron algunas toallas. El fuego se propagó rápidamente y fue necesaria la intervención de los bomberos.

En su estadía en el Inter no tuvo problemas para posar con la camiseta del Milán en un programa de televisión. Mourinho, técnico en aquel entonces, lo apartó del equipo. Sin embargo, Balotelli respondió colocando el himno del clásico rival en el vestuario del Inter.

La última gran polémica la protagonizó el año pasado luego que desconocidos destrozaran su auto. El italiano utilizó sus redes sociales para mostrar cómo quedó su vehículo tras el ataque. A través de su cuenta de Instagram el delantero envió una fuerte amenaza al responsable: “Reza fuerte para que nunca me entere quien eres”.