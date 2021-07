Yonathan Andía respalda a Esteban Valencia: “Me gustaría que continuara hasta fin de año”

El lateral de la Universidad de Chile Yonathan Andía analizó la irregularidad de los azules en el Campeonato Nacional. En ese sentido, comentó que “queda mucho campeonato, aún estamos todos cerca y da para ilusionarse. Pero sabemos que queda mucho por mejorar y esperamos seguir creciendo como equipo”.

Con respecto a la última victoria ante Melipilla, señaló que “estamos bien. Se ganó y se mejora en base al resultado”. Además, sobre Joaquín Larrivey comentó que “es un jugador muy importante para nosotros. Un líder positivo dentro y fuera de la cancha”.

“Somos un equipo muy competitivo, tenemos muy buenos jugadores. Claramente por pasajes no se juega bien y el rival nos somete. Pero nosotros proponemos un buen juego. Tenemos que seguir mejorando, vamos por buen camino” agregó.

Sobre la continuidad del técnico universitario Esteban Valencia, el ex Unión la Calera señaló que “eso no depende de mí. Pero me gustaría que él continuara hasta fin de año. Esperemos que con el tiempo se solucionen esos temas y estemos más tranquilos en ese sentido”.

Finalmente, comentó lo que será el partido del próximo fin de semana, cuando enfrenten a Curicó Unido. “Llegamos muy motivados por el triunfo. Pero sabemos que Curicó se jugara sus cartas. Será un partido muy disputado. Ellos tienen muy buenos jugadores y un buen técnico, pero nosotros iremos a hacer nuestro juego y a traernos los tres puntos”, cerró el jugador azul.

La U jugará este domingo ante Curicó Unido en el Estadio Bicentenario La Granja a las 17:30 horas.