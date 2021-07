Tomás González se despide de sus últimos Juegos Olímpicos

Tomás González, el mejor gimnasta de la historia nacional, se despidió de sus últimos juegos olímpicos sin poder clasificar a la fase final.

El deportista de 35 años vivió su última experiencia en una cita olímpica en la prueba de suelo, donde obtuvo un puntaje de 13.600. Lejos de la marca del británico Giarnni Regini-Moran, quien cerró el grupo de clasificados con 14.666 puntos.

Cabe destacar que González se clasificó a último momento a este evento, ya que estuvo en la lista de reservas y una semana antes le avisaron de su clasificación.

Pese al resultado, el chileno, en conversación con TVN, señaló sobre su desempeño que “arriesgué un poco y cometí un pequeño error que me costó bastante caro en la puntuación, pero quedé contento porque la rutina fue muy buena en general a mis 35 años. Fue un regalo estar acá”.

“Me deja feliz y orgulloso representar a mi país por tercera vez en unos Juegos Olímpicos. Espero que esto sirva de motivación a los futuros gimnastas, más encima en medio de la pandemia de coronavirus, que dificultó mucho la preparación y las competencias”, agregó.

Sobre el futuro comentó que “Lo claro es que estos son mis últimos Juegos Olímpicos y no me proyecto para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. No sé si alargar mi carrera uno o dos años. Ahora quiero unos días de vacaciones y luego veré qué haré”.

De esta forma, Tomás González se despide de las citas olímpicas en Tokio, tras su doble cuarto lugar -salto y suelo- en Londres 2012 y el séptimo puesto en salto en Rio 2016.