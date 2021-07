Resumen JJ.OO Tokio 2020: Francisca Crovetto complica su clasificación a la fase final y los Grimalt no pudieron ante Brasil

Una nueva jornada vivieron los chilenos en Tokio 2020. Esta, estuvo marcada por la irregular participación de Francisca Crovetto en el tiro skeet. Además, debutaron los primos Grimalt en vóleibol playa y Simona Castro en gimnasia artística.

Entérate del desempeño de los nacionales a continuación

Tiro skett

Francisca Crovetto tuvo un irregular desempeño en la primera jornada de tiro skeet. La chilena solo acertó 66 platos de 75 en la competencia disputada Asaka Shooting Rang. Con este resultado, terminó su participación de la jornada en el penúltimo lugar y complica sus opciones para clasificar a la fase final.

La competencia continuará este domingo a las 20 horas, donde las competidoras tendrán 50 platos más para disparar. Aunque el panorama está difícil para la chilena, ya que se clasifican a la final solo los 6 mejores puntajes.

Vóleibol playa

Marcos y Esteban Grimalt no pudieron en su debut en el vóleibol playa ante Brasil. Los primos cayeron en un apretado partido por 15-21/21-16/12-15 contra los brasileños, quienes en su equipo cuentan con el medallista de oro de Rio 2016, Bruno Schmidt.

Ahora, los chilenos tendrán que disputar su próximo partido el martes 27 de julio a las 04:00 am. ante Polonia.

Gimnasia artística

Simona Castro no pudo clasificar a la final del All Around en sus terceros juegos olímpicos. La chilena sumó 46.399 puntos en las cuatro categorías (salto, barras asimétricas, barras paralelas y suelo), quedando parcialmente en la posición 44. Muy lejos de la estrella estadounidense Simone Biles, quien marcó 57.731 unidades.

Tenis de mesa

Tras la gran victoria en la primera ronda, la tenimesista chilena Paulina Vega quedó eliminada de Tokio. La nacional cayó en segunda ronda ante la tailandesa Sutashini Sawettabut en sets corridos por 11-5, 11-4, 11-3 y 11-3. A pesar de la derrota, esta fue la mejor participación histórica de Vega en unos juegos, ya que en Atenas 2004 fue eliminada en primera ronda.

Remo

Eber Sanhueza y César Abaroa no pudieron en su última oportunidad. El binomio chileno quedó quinto en el repechaje de la competencia de doble Scull Ligero con un tiempo de 6 minutos, 48 segundos y 22 centésimas.

Ahora, a los remeros le queda la disputa de la Final C, la cual define las posiciones 13 a 18 de la categoría doble ligero masculino (martes 27 de julio).

Surf

Manuel Selman tuvo un prometedor debut en el surf. El chileno cerró su participación en el cuarto lugar del repechaje con un puntaje de 9.74, lo cual lo dejó eliminado de la competencia. Sin embargo, la participación de Selman se inscribe en la historia de nuestro país, ya que fue la primera de un integrante del Team Chile en una cita olímpica.

Vela láser

Clemente Seguel vivió su primera jornada en Tokio 2020 en la competencia de vela láser. El chileno comenzó en la penúltima posición, sin embargo, con el transcurrir de la etapa avanzó nueve escalones, ubicándose en la posición 25.

La segunda jornada está programada para este domingo a las 23 horas, aunque podría cambiar de día y hora, ya que se acerca un tifón a las costas japonesas.

Ciclismo ruta femenino

Catalina Soto tuvo un prometedor debut en el ciclismo de ruta, pero no pudo sostenerlo. La ciclista chilena protagonizó una fuga del pelotón al kilómetro 34, el cual sostuvo hasta el 63. Sin embargo, 11 kilómetros después fue alcanzada por el grupo de avanzada.

Tras el intenso desgaste de la chilena, minutos más tardes de ser alcanzada, la organización confirmó su abandono de la competencia.

Esgrima

La joven de 18 años, Katina Proestakis cayó en la ronda 64 de la esgrima ante la polaca Martyna Jelinska. A pesar de que dio una digna pelea, la chilena que disputó sus primera cita olímpica, perdió por 15 a 12, en una contienda que llegó hasta el tercer y último round.

Equitación

Virginia Yarur no pudo clasificar a la final de la disciplina. La chilena sumó 66.227 junto a su ejemplar Ronaldo en su presentación en el Grupo F, quedando atrás de la británica Dujardin (80.963 puntos), la canadiense Fraser-Beaulieu (71.677) y el portugués Torrao (70.186). Resultados que la dejó en la posición 47 de un total de 59.

De esta forma, no logró clasificar a la disputa por las medallas, ya que a la ronda decisiva ingresan los dos primeros de cada grupo y los seis mejores puntajes siguientes. Sin embargo, la participación de Yarur queda en la historia por convertirse en la primera representante chilena en unos Juegos Olímpicos desde 1968.