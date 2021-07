Bárbara Riveros se despide de los Juegos Olímpicos: “Fue mi último baile”

La triatleta nacional Bárbara Riveros vivió sus últimos Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Así lo señaló la deportista tras haber concluido en la posición 25 su participación en la competencia de este lunes en sus cuartos juegos.

En conversación con TVN, la chilena comentó sobre la competencia que “estoy bastante contenta, fue muy difícil llegar acá, con la caída de la costilla y acarreando una lesión en el pie desde mayo, así que muy contenta, luché hasta el final”.

Además, la atleta nacional tomó una importante decisión sobre su futuro. “Son mis últimos juegos, hay gente que me dice que vaya a los quinto por el número para igualar a Érika Olivera pero el nivel cada vez sube más y a mí me gusta ser bastante honesta conmigo misma, si no estoy en la pelea no me interesa estar en los últimos lugares. Acá tienes campeonas del mundo que ni si quiera pudieron terminar la carrera, para que se vea el nivel que ha subido”.

Finalmente, sobre los Juegos Panamericanos 2023 indicó que “no creo que me presente en los Panamericanos. A mi no me gusta hacer las cosas de forma mediocre. Quiero partir nuevamente de a cero y comenzar a luchar por otros sueños”.

De esta forma, la destacada deportista nacional concluye su participación en sus cuartos Juegos Olímpicos, donde su mejor resultado lo tuvo en Rio 2016, cuando terminó en el quinto lugar.