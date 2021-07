Carla Guerrero y su participación en Tokio 2020: “Que mi familia me perdone, siento que no estuve a la altura”

La selección chilena femenina cayó ante Japón y quedó eliminada de Tokio 2020. Tras el partido, la defensora y una de las referentes del plantel de la Roja Carla Guerrero se refirió a la eliminación y envió un emotivo mensaje a su familia.

“Entregamos todos. Me voy con la entrega. No se dieron los resultados, pero nos entregamos al 100%. Siempre he dicho que el apoyo de la gente ha sido incondicional y que el apoyo lo hemos sentido siempre. Les pido disculpas porque los resultados no se dieron”, señaló la Jefa en la transmisión oficial de TVN.

Además, valoró la participación de Chile en la competencia, comentando que “hay que saber que la realidad nuestra es totalmente diferente a las otras once selecciones que están acá, entonces nos sentimos unas ganadoras”

Finalmente, entre lágrimas, envió un emotivo mensaje a su familia: “Que me perdonen, porque siento que no estuve a la altura”.