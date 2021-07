Impacto en Tokio: Simone Biles se retira en medio de la competencia

La estrella de la gimansia estadounidense Simone Biles se retiró intempestivamente de la compteción por equipos y abrió todo tipo de especulaciones con respecto a los motivos. Apenas alcanzó a realizar un salto de potro en la prueba por equipos antes de retirarse a los camarines. De inmediato, se encendieron las alarmas con respecto a las razones que la llevaron a tomar dicha decisión, mientras sus compañeras intentaban ganar la medalla de oro.

Al llegar a la zona mixta, luego de que su equipo consiguiera la medalla de plata, trató de explicar lo sucedido. “Físicamente me encontraba bien, me veía en buena forma, pero internamente necesitaba dar un paso a un lado. Ahora necesito unos días para intentar un nuevo inicio”, reconoció la gimnasta, intentando despejar cualquier rumor sobre su situación.

Ahora, la gran incógnita es si Biles podrá reenfocarse nuevamente en la competencia. Todavía no está claro si podrá disputar todas las finales que tiene prevista. Recordemos que la gran figura de estos Juegos Olímpicos llegó a Tokio con la chance de ganar seis medallas de oro, lo que supone una atención mediática inmensa y al mismo tiempo una presión que incluso ella en algún momento reconoció que no la hace sentir cómoda.

Ante la ausencia de Michael Phelps y Usain Bolt, la gimnasta es la estrella que más brilla en Tokio y no hay quien no quiera mirarla. Su figura está por todos lados. Los fotógrafos y las cámaras de televisión le hacen un seguimiento individual y los periodistas llenan la zona mixta solo para verla pasar, pues no hablará hasta que acabe una final. Por ello, lo que ocurrió en el Pabellón de Gimnasia sacudió a todos, no solo a sus compañeras de equipo.

La posibilidad concreta de convertirse en la gimnasta con más medallas de oro queda ahora en entredicho tras esta situación tan particular. Los demonios sobrevuelan su cabeza y nadie tiene claridad sobre lo que realmente le está pasando. Solo ella tendrá la respuesta a partir de este jueves cuando empiece a competir por las preseas individuales. Tokio ruega que solo haya sido un mal día para poder disfrutar a plenitud a su gran invitada.