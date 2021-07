¡Se le pasó la mano! El repudiable comentario de un relator hacia una jueza asistente

El relator de TyC Sports, Ramón Ávila fue criticado duramente durante la transmisión entre Club Mitre de Santiago del Estero y Nueva Chicago por el torneo de la Primera Nacional Argentina.

Durante el compromiso, Ávila hizo varios comentarios desubicados sobre la jueza asistente Mariana Duré. “Está linda. Buena presencia, ¿no? De la árbitro asistenta. ¡Epa! Se congeló la cámara allí por parte de uno de los camarógrafos”, comenzó diciendo el relator.

Pero no se quedó allí. “Nos desconcentramos con el árbitro asistente. Ya después me va a decir nombre y apellido. Consiga teléfono también”, le dijo a uno de los miembros de la transmisión.

En la transmisión de Mitre-Nueva Chicago por @TyCSportsPlay, esto. pic.twitter.com/BLvw3nc6qw — Roberto Parrottino (@rparrottino) July 27, 2021

Una vez terminado el partido, la Subcomisión de Género y Diversidad de Nueva Chicago emitió un comunicado rechazando los dichos de Ramón Ávila. “Desde la Subcomisión de Género y Diversidad del Club Atlético Nueva Chicago repudiamos los dichos por parte del relator de TyC Sports Play hacia la juez de línea durante la transmisión del partido de hoy disputado contra Mitre”, dice el escrito.

“El acoso verbal tanto en nuestra institución, como en todos los ámbitos debe ser rechazado”, termina el comunicado.

Desde la Subcomisión de Género y Diversidad del Club Atlético Nueva Chicago repudiamos los dichos por parte del relator de @TyCSportsPlay hacía la juez de línea durante la transmisión del partido de hoy disputado contra Mitre (SdE). pic.twitter.com/V3YI6BLCHw — Subcomision Género y Diversidad (@canchgenero) July 25, 2021

Ávila se refirió al hecho y aclaró que “quiero expresar públicamente mis sinceras disculpas al árbitro asistente 2, Mariana Duré, que jugó el domingo pasado, en el partido de fútbol entre el Club Atlético Mitre y el Club Atlético Nueva Chicago, por la Primera Nacional, frente a mis dichos realizados, durante la transmisión por el streaming de TyC Sports Play”.

“Puede tomarse como descortesía, sí. Podría tomarse como insulto, tal vez. Pero no como acoso porque la situación de la jueza de línea no es vulnerable. Es autoridad. De no ser así, y a partir de entonces, cualquier insulto en la cancha sería discriminación”, sentenció el comunicador.