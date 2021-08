¡Luto en Alemania! Fallece hijo de exfigura de la selección germana

Una trágica noticia enlutó al fútbol y a Alemania. Según consignó el canal TVI24, falleció Emilo, hijo de la exfigura germana y del Chelsea, Michael Ballack. Emilio sufrió un accidente de quad en la madrugada de este jueves en Villas do Mar, Portugal.

El canal luso detalló que los bomberos y servicios de emergencias llegaron al lugar del accidente, sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar la vida del joven de 18 años. El cuerpo de Emilio –uno de los tres hijos de Ballack­– fue trasladado al servicio de Medicina Legal del Hospital do Litoral Alentejao (HLA).

El mundo del fútbol no quedó ajeno a esta trágica noticia el Chelsea, equipo de Ballack entre 2006 y 2010 quien envió las condolencias al exvolante y a su familia. “Todos los asociados con el Chelsea FC están conmocionados y entristecidos al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento”, sostuvo el club inglés.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

