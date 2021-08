Guardiola le cierra la puerta a Messi: “No está en nuestros planes”

El nombre de Lionel Messi se ha vinculado a diversos clubes del mundo luego de su salida del Barcelona. Todos quieren al argentino. Paris Saint-Germain y Manchester City aparecen en el horizonte, sin embargo, el DT del City, Pep Guardiola, descartó su arribo a los Ciudadanos.

“Ahora mismo no está en nuestros planes”, aseguró Pep en conferencia de prensa. El técnico aclaró que la reciente llegada de Grealish hace difícil la contratación de Messi. “En este mundo todo puede pasar, pero no parece que sea posible”, agregó.

Por último, el DT de los ciudadanos alabó al jugador argentino. “El futbolista más extraordinario que he visto en mi vida. No solo por todos los títulos que ganamos, sino porque me hizo mejor entrenador. Ver lo que podía hacer con la pelota, con sus compañeros, en un partido de fútbol o día tras día, era excepcional”, cerró.