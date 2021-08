Todos los caminos conducen a París: Hermano del dueño del PSG confirma la llegada de Messi al club francés

Luego de la salida de Lionel Messi del Barcelona, diversos equipos comenzaron a bromear con su fichaje. Sin embargo, el que lo hará realidad será el PSG.

Así lo confirmó Khalifa bin Hamad Al Thani, hermano del Emir de Catar, dueño del PSG, publicando en su Twitter: “Negociaciones oficialmente concluidas. El anuncio, más tarde”.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021