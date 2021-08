Cristián Caamaño: “No podemos seguir esperando a jugadores de 28 o 30 años para estar en la Selección”

El panelista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, analizó el actual de la Selección chilena y aseguró que la Roja necesita jugadores que sean protagonistas para luchar la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Lo normal en la historia del fútbol chileno es que los jugadores no rindan en la Selección. El tema es que los chico de la Generación Dorada rompieron todos los esquemas”, comenzó diciendo Caamaño.

“La Selección necesita más que nunca de 15, 16 o 17 jugadores para ir al Mundial y César Pinares estaba apuntado en ese grupo. Pero es momento que responda. No puede responder en dos años más, tiene que ser hoy. Si no está hoy, tendrá que ser otro. No podemos estar esperando a jugadores de 28, 29 o 30 años que tengan la capacidad de estar en la Selección chilena”, cerró el panelista.