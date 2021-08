¿Poyet no da crédito a las críticas? El debate entre Pato Yáñez y Cristián Alvarado

Gustavo Poyet prefiere evitar las críticas. En conferencia de prensa, el técnico de Universidad Católica aseguró que “no entiendo que para muchas personas las redes sociales sean importantes, para mí no existen. No son reales porque la gente se esconde. Respeto a la gente que las usa, pero yo no tengo. No voy a comenta lo que dicen en redes sociales porque no me interesa para nada”.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez y Cristián Alvarado debatieron respecto a las declaraciones del DT cruzado.

“Yo no le creo. Puede que no tenga redes sociales, pero sí sabe lo que genera. Sabe la opinión de la gente”, dijo Alvarado. “Él no tiene redes sociales, no cree en esas cosas y es honesto. Yo le creo a Poyet”, replicó Yáñez.