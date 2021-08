¡Solo suma problemas! Nieto de Reinaldo Sánchez ahora enciende la polémica en Santiago Wanderers

La situación en Santiago Wanderers es cada vez más compleja. Los Caturros marchan últimos del Torneo Nacional con apenas un punto, pero no solo tienen problemas dentro de la cancha.

Tras confirmar a Reinaldo Sánchez como nuevo presidente del club, la escuadra de Valparaíso sufrió varios cambios a nivel dirigencial. Uno de ellos fue la inclusión del nieto del empresario de 76 años, Matías Sánchez, nuevo director e integrante de la Comisión de Fútbol de la institución, quien criticó en duros términos a los refuerzos que arribaron al club.

“Los veedores no sé que veían. Los cuatro refuerzos que trajeron no sé cuál es más malo que el otro”, comenzó diciendo. “El señor (Diego) Vallejos que es delantero y metió un gol… que no sé cómo metió un gol bueno de cabeza, pero no corre, no engancha, no mete. Para mí es un jugador malísimo y no sé por qué lo trajeron si jugó cuatro partidos y no lo ponían de titular. No es un jugador que gane mal”, disparó.

Sánchez también se lanzó contra el atacante Maicol Cabrera, quien no ha podido convertir desde su llegada a Valparaíso. “No tengo palabras para describir la falta de finiquito y talento para aguantar una pelota. No sé cómo lo trajeron y también gana buen sueldo”, señaló.

José Aja y Fakundo Kidd también fueron apuntados por el director caturro. “Aja es un central, puede servir, pero ha estado lesionado todo el campeonato. Venía con lesiones, no sé si lo vieron, pero no da el ancho. Facundo Kidd no encuentro que sea un lateral de mala calidad, pero traer un refuerzo es para que rinda, y en este caso no es así”.

Gentileza Redonda Pasión

Disculpas desde la institución

Las declaraciones de Matías Sánchez no dejaron indiferente a nadie. Por ello, la institución ofreció disculpas a través de un comunicado de prensa.

“Lamentamos si las palabras del director Matías Sánchez pasaron a llevar a algún integrante del equipo o a sus compañeros de profesión, respetamos su trabajo y estamos seguros que con el compromiso de todos, sacaremos adelante este complejo momento deportivo…”, dice el documento.

“Hemos manifestado nuestro respeto absoluto a cada uno de los integrantes del Primer Equipo, pues entendemos que el bienestar del plantel es también el de Santiago Wanderers, sobre todo en un momento tan delicado como este, en donde el club necesita que tanto socios, hinchas, cuerpo técnico, trabajadores, dirigentes y jugadores trabajemos unidos por el futuro inmediato de la institución”, cerró la institución.