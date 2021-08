[Video] Yáñez y Caamaño discuten sobre el partido en Quito: “No te compro llevar jugadores a Calama”

Se acerca el anuncio de la nómina de la selección chilena para enfrentar los partidos de las eliminatorias de septiembre. En ese sentido, los panelistas de Deportes en Agricultura comenzaron a especular sobre quiénes serán los nominados por Martín Lasarte.

En ese contexto, Francisco Sagredo preguntó a Cristián Caamaño por los jugadores que llamaría en la ofensiva, a lo que respondió el comentarista: ” (a Brereton y Vargas) Sumo a Iván Morales, sumo a Jean Meneses que juega en la altura, clave para Quito. Lo dejo en Calama con Baeza y Vegas…”.

Ante esto, Patricio Yáñez respondió a la propuesta del periodista. “No tiene ningún sentido hacer todo ese movimiento para llevar tres jugadores a Calama. En esta no estoy de acuerdo contigo”, dijo el campeón de América.

Además agregó que “tenerlos aislados allá no tiene sentido. En tres o cuatro días no pierdes la capacidad por bajar al llano y volver a subir. Esta no te la compro Caamaño”.

