¡Fin de la teleserie! Harry Kane decide quedarse con los Spurs

Que sí, que no. Que no juego, que sí voy al banco de suplentes. Que el City oferta 120 millones de euros, que los Spurs no lo sueltan por menos de 170. En definitiva, la teleserie de Harry Kane tuvo un abrupto capítulo final este miércoles cuando el propio jugador decidió anunciar su permanencia una temporada más en Tottenham.

El capitán de los Spurs, que esperaba ser transferido en este verano europeo y se lo hizo saber de todas las formas posibles del presidente del club, decidió echar marcha atrás en su deseo, argumentando que todo el cariño expresado hacia su persona por los fanáticos, especialmente en el último partido, lo hizo replantear su posición de salir.

“Fue increíble ver la reacción de los hinchas de los Spurs el último domingo y leer alguno de los mensajes de apoyo que he tenido en las últimas semanas”, comenzó escribiendo el delantero en su cuenta de tuiter. Luego agregó que “permaneceré en Tottenham este verano y me enfocaré un 100 por ciento en ayudar a conseguir los éxitos del club”.

De este modo, Kane puso fin al culebrón del verano en la Premier, tomando en cuenta el enorme interés del City por ficharlo pese al alto monto de su pase. El capitán de los Spurs apelaba a un anterior acuerdo con el presidente Levy de dejarlo salir finalizada la temporada a un equipo que disputara la Champions, sin embargo, su alta tasación impidió que muchos clubes pudieran ficharlo, algo que molestó de sobremanera al ariete, que no se sumó a la pretemporada en la fecha pactada.

Ahora, con la decisión de quedarse en los Spurs, Kane solo podrá aspirar a ganar la Conference League como objetivo europeo, el tercer torneo en importancia de la UEFA a nivel de clubes. Por lo pronto, en la Premier League, el cuadro dirigido por Nuno Espirito Santo es uno de los líderes con seis puntos en dos partidos jugados.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021