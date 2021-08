Cada vez más cerca de Manchester: Ronaldo no entrena y se despide de sus compañeros en Juventus

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de volver a Inglaterra. El delantero habría llegado a un acuerdo con el Manchester City y en las próximas horas se espera que se defina su futuro.

Según detalló el especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el atacante se retiró del centro de entrenamientos de la Juventus, donde fue a despedirse de sus compañeros.

Ronaldo no entrenó hoy a la espera que el Manchester City presente la oferta formal a la Vecchia Signora. Hasta el momento, el acuerdo es solo verbal. Las próximas horas definirán el futuro de CR7, aunque todo apunta que será en la Premier League.

Cristiano Ronaldo has left Juventus training center after 40 minutes to say goodbye to his teammates. He only wants to leave the club in the next hours. 🇵🇹🚫 #Ronaldo

NO training today. Ronaldo is waiting for Mendes to bring the official bid as it’s still verbal with Man City.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021