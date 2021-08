Patricio Graff y su aprendizaje tras la salida de O’Higgins: “He aprendido a trabajar la flexibilidad y a tomar decisiones junto a un coach”

Palestino superó a Universidad Católica en una nueva fecha del Torneo Nacional y por ahora respira tranquilo en la parte baja del campeonato. En ese sentido, en Deportes en Agricultura conversamos con Patricio Graff, entrenador de los árabes, quien además se refirió al triunfo que desencadenó la salida de Gustavo Poyet.

“Es parte del fútbol de lo cual es difícil acostumbrarse. Nosotros necesitábamos una victoria para trabajar en estos 10 días con más tranquilidad y se logró”, comenzó diciendo el entrenador árabe.

Además, se refirió al equipo que encontró en la Cisterna luego de la salida de José Luis Sierra. “Me encontré con un plantel de excelente futbolistas y con jugadores de edad, pero la idea es rodearlos de gente más joven para que los de más jerarquía marquen la diferencia. Estoy muy feliz con el plantel que tengo y con ganas de trabajar, que no hemos tenido el tiempo suficiente aún”, comentó

También, el ex entrenador de O’Higgins habló sobre el trabajo personal que ha tenido tras su salida de los celestes. “La flexibilidad ha sido una de las cosas que más he trabajado en este tiempo que he estado sin dirigir. He estado hablando con un coach y he trabajado en mis formas. La idea siempre fue la de convencer y no imponer, pero hay momentos en los que hay que hacerlo. En nuestro trabajo hay que tomar decisiones constantemente y lo que aprendí es cómo llevar a cabo esas decisiones. Esperemos sacar a Palestino donde está y volverlo a poner dónde debe estar·, indicó.

Revisa la entrevista completa a continuación