[Video] Cristian Caamaño y salida de Gustavo de Poyet: “La directiva no entendió que mucha de las cosas que están pasando no son solo responsabilidad de Poyet”

Este lunes Universidad Católica confirmó la salida del entrenador uruguayo Gustavo Poyet. En ese sentido, Cristian Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura hizo un balance del rendimiento del entrenador y además atribuyó parte de la responsabilidad del momento de los cruzados a la directiva.

El periodista comenzó diciendo que Poyet “no potenció ningún jugador juvenil, no tenía buena relación con los experimentados y su juego no fue el mejor”.

Además, agregó que la responsabilidad no es solo del uruguayo: “La directiva no entendió que mucha de las cosas que están pasando no son solo responsabilidad de Poyet”