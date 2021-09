[Video] Francisco Alarcón, ex jugador de Santiago Wanderers: “Reinaldo Sánchez se está preparando para jugar en segunda división”

Santiago Wanderers no la pasa bien en el Torneo Nacional y la nueva directiva ya comenzó a tomar nuevas medidas. Una de las últimas fue el despido de Francisco Alarcón, quien se dio el tiempo de conversar con Deportes en Agricultura sobre los motivos de su salida y el crítico momento de Santiago Wanderers.

El polifuncional jugador explicó que su salida no fue por el incidente con Emiliano Astorga en el último partido de los wanderinos. “No fue por el incidente con Emiliano Astorga, la verdad es que fue por una reestructuración que se está llevando el club pensando en el 2022. En ese momento nunca insulté al entrenador, se agrandó todo lo que pasó ahí”, comentó.

“Mi calentura ese día iba más por otro lado. Sentíamos que no llegaban los refuerzos y que estamos remando solo. Pero no fue por el cambio, sino que por las situaciones que pasan en el club y lasque pasan en la interna. Además, uno más se calienta porque somos los jugadores los que ponemos la cara, a los que putea la gente y a los que hacen responsable de esta campaña, pero también hay otros responsables”, agregó.

Por otro lado, el defensor señaló que estas decisiones se están pensando para un futuro, pero no para revertir la situación. “El equipo se está reestructurando para el 2022, por eso están sacando jugadores y no me extrañaría que en unas semanas más saquen a otro. Está segunda rueda van a jugar jugadores jóvenes. Es lo que quiere el club. El objetivo no es mantener la categoría. Con todo lo que están haciendo el mensaje es otro”, indicó el futbolista.

Finalmente, fue tajante: “Reinaldo Sánchez se está preparando para jugar el 2022 en la segunda división”