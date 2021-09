Un campeón del mundo, otro de la Champions y un chileno: los futbolistas que están sin club y aún buscan una oportunidad

Este martes llegó a su fin un entretenido mercado de fichajes en Europa. Pero solo fue para los traspasos de jugadores que procedían desde otros clubes, ya que los deportistas que se encuentran sin equipo aún tienen la posibilidad de encontrarlo.

Y no son poco los futbolistas en esta condición, por ejemplo, uno de los casos más llamativos es el de Franck Ribéry, quien luego de su paso por la Fiorentina no ha logrado encontrar un nuevo equipo, aunque se rumorea en Italia que el ex Bayern Múnich estaría muy cerca de firmar por el Hellas Verona.

Otro caso es el de David Luiz. El brasileño de 34 años se fue del Arsenal este verano en búsqueda de “luchar por títulos”, sin embargo, el defensor central aún no ha encontrado club, rechazando varias ofertas.

Asimismo, dentro de los jugadores desempleados podemos encontrar al chileno Fabián Orellana, quien partió del Real Valladolid y aún se encuentra sin club, aunque se habla de que está muy cerca de volver a nuestro país para defender a la Universidad Católica.

Finalmente, a la lista también se suman el portero Sergio Romero, el campeón del mundo Shkodran Mustafi, el volante Jack Wilshere, entre otros.