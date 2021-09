[Video] Vigencia pura: Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones

Cristiano Ronaldo no para de hacer historia. Esta vez, el portugués, luego de anotar dos goles con su selección en la eliminatorias europeas, se transformó en el máximo goleador histórico de selecciones.

El atacante de 36 años llegó a los 111 goles con su selección tras anotar dos goles en la victoria por 2 a 1 de Portugal sobre Irlanda en las Eliminatorias de Europa.

De esta forma, el jugador del Manchester United supera al iraní Ali Daei, que tenía 109 tantos, y se consagra como el máximo artillero de selecciones en 180 partidos jugados.

Eliminatorias Mundial: 32 goles en 42 partidos.

Eliminatorias Eurocopa: 31 goles en 35 partidos.

Amistosos: 19 goles en 51 partidos.

UEFA Euro: 14 goles en 25 partidos.

Mundiales: 7 goles en 17 partidos.

UEFA Nations League: 5 goles en 6 partidos.

Copa Confederaciones: 2 goles en 4 partidos.

