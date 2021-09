Cristian Caamaño y Pato Yáñez sobre eliminación de Garin: “A lo mejor no tiene para más”

Cristian Garin (19º) se despidió prematuramente del US Open tras caer ante el suizo Henri Laaksonen (130º). En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño y Patricio Yáñez analizaron la eliminación del tenista chileno en el Gran Slam.

“Ese niño rabieta, que discute consigo mismo, vuelve a desaprovechar una buena oportunidad. Otra vez el sorteo le daba un guiño jugando las primeras rondas con jugadores que estaban sobre el lugar número 100º. Lo de ahora no tiene explicación”, sostuvo Caamaño.

“A lo mejor no tiene para más. A mí en lo personal se me cae Garin. Al menos a los que son inferiores en término de ranking tienes que ganarles, pero si pierdes en un torneo de esta envergadura… la verdad es que me decepcionó profundamente”, agregó Yáñez.