[Video] El polémico gesto de Van Dijk contra un aficionado

Una polémica situación se dio tras el partido entre Noruega y Países Bajos por las Eliminatorias de Europa. Luego del encuentro, que terminó empatado 1 a 1, el defensor neerlandés Virgil Van Dijk protagonizó una llamativa situación.

Mientras el jugador del Liverpool daba declaraciones sobre el empate a la transmisión oficial un hincha se acercó hasta donde estaba el neerlandés para tomarse una foto. Sin embargo, el deportista se negó y reaccionó molesto, dándole un empujón al aficionado.

Esta situación generó diversos comentarios entre los aficionados del fútbol.

Parece que Van Dijk no estaba de humor… 😳 pic.twitter.com/eUTXS0GyGE

Podrás estar muy caliente, pero no puedes hacer esto. El fútbol no es nada sin los fanáticos y tú eres solo un gil que existe por y para entretenerlos. Van Dijk es un tremendo central, el mejor del mundo, pero esto me parece lamentable. https://t.co/0FKXWJX1lt

— Oh Glory, Manchester United 🤚🏻❤🔰 (@RedDevilTillDie) September 2, 2021