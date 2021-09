[Video] ¡Salud! Jugador inglés toma cerveza y anota un gol en el triunfo de su selección

Una insólita situación se vivió en las eliminatorias europeas, ya que el jugador de la Selección de Inglaterra, Declan Rice, bebió cerveza y anotó un gol en la victoria de su equipo ante Hungría.

La situación protagonizada por el volante del West Ham se dio luego de la celebración del primer gol de Raheem Sterling para su selección. Y es que en medio de los festejos los hinchas húngaros comenzaron a lanzar vasos de cerveza contra los jugadores ingleses, a lo que Rice reaccionó tomando el recipiente y bebiendo su contenido.

A pesar de que no se nota si consumió o no el alcohol, la situación llamó la atención de todos. Además. el jugador antes de la Eurocopa había declarado que él nunca había consumido cerveza.

“Hasta el día de hoy nunca he tomado una cerveza y tengo 22 años… Sé que está fuera de tema, pero nunca he bebido una cerveza. La gente se sorprende. Simplemente no me gusta su olor, así que nunca me he acercado”, comentó el jugador en ese momento.

En la imagen que se ve al jugador llevándose el vaso a la boca, también se logra apreciar la molestia del delantero y capitán de los ingleses, Harry Kane, quien ordenó que botara el recipiente y volviera al grupo.

Pero ahí no quedó todo, ya que parece que el insólito festejo le trajo suerte al volante inglés, puesto que minutos más tarde el jugador cerró la goleada por 4 a 0 ante Hungría.

Un hecho muy atípico en el fútbol por cosas obvias, pero que capaz Rice ocupe como cábala en otros partidos.