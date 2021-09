[Video] ¿Fue penal contra Arturo Vidal? El debate entre Alvarado, Salinas y Yáñez

La derrota de Chile ante Brasil terminó con polémica. Sobre el final y cuando el partido llegaba a su fin, Arturo Vidal cayó en el área de la Verdeamarela alegando penal. El juez del encuentro desestimó el cobro, lo cual fue ratificado desde el VAR.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura se analizó la posible infracción de Casemiro en contra del volante de la Roja. “Para mí no es penal. Salvo que lo haya tocado abajo que es lo que alega Vidal. Pero lo que se ve, para mí no lo es”, comenzó diciendo Cristián Alvarado.

“No hay ninguna imagen que lo aclare. Da la impresión que lo toca. No es tan clara y no es responsabilidad del árbitro, es una jugada para el VAR”, sostuvo Patricio Yáñez.

Eugenio Salinas, en tanto, agregó que “después de revisarlo tanto, efectivamente lo toca. Pero había que verlo mucho. Tal vez la cámara precisa no estaba para determinarlo, era una jugada muy compleja. Me parece que Vidal da vuelta la página certeramente porque el partido finalmente no pasó por ahí”.