Robert Lewandowski es considerado uno de los mejores del mundo. El jugador de 33 años ha marcado siete goles en los cuatro partidos que ha disputado, demostrando su vigencia. Aunque uno de los aspectos que resalta en el polaco es su gran estado físico.

En ese sentido, The Times dio a conocer el secreto mejor guardado de Lewandowski para mantener su forma física. La publicación detalla el régimen de acondicionamiento físico que incluye una dieta invertida, donde comienza comiéndose el postre.

La dieta es ideada por Anna Starchuska, medallista mundial de karate, nutricionista y esposa del delantero. Starchuska, como ha confesado Lewandowski, es uno de los grandes pilares en su carrera futbolística.

El atacante no ingiere comida rápida o frita, tampoco leche de vaca o lactosa y harina de trigo. Aunque lo más llamativo es que comienza las comidas por el final. Lo primero que se come es el postre, que por lo general es un brownie de cacao puro. Luego de ello, se alimenta con carne o pescado y termina con sopa o ensalada.

Lewandowski sigue esta dieta hace varios años. Según detalló al diario Welt am Sonntag, “una dieta saludable es importante para mí, y este método me viene muy bien. Mejora la quema de grasa. Me lo propuso mi esposa Anna, que es entrenadora y tiene un amplio conocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo y la dieta adecuada”.

El atacante del Bayern Múnich no deja nada al azar y afirma que su dieta es uno de las claves para ser uno de los mejores arietes del mundo.