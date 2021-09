Prensa colombiana repasa en el suelo a la Roja

La Roja fue humillada por la Colombia de Reinaldo Rueda en un primer tiempo para el olvido. Tras este resultado, la selección chilena comienza a hipotecar sus aspiraciones para clasificarse a Qatar 2022. Y mientras en Chile se hacen presente el lamento y la frustración, en Colombia son solo sonrisas.

Y es que la prensa colombiana no escondió la alegría tras el gran partido que hizo su selección y resaltó el contundente primer tiempo que protagonizó el equipo de Rueda, donde humilló a al selección chilena.

Por ejemplo, el medio El Tiempo publicó en la crónica del partido que “la Selección Colombia se puso el traje de gala, ese de amarillo azul y rojo, para bailar en el primer tiempo y para embarrarse en el segundo, y al final venció a Chile 3-1 en Barranquilla en la eliminatoria al Mundial. Volvió la tranquilidad. Colombia recupera el aliento”.

“Antes de la media hora de juego Chile ya sacaba la bandera blanca. Arturo Vidal era un rey sin castillo. El arquero Bravo era un dócil. Colombia no bajaba la intensidad, no se cansaba, no quería ser piadosa. Lamzó otra ofensiva letal para que el público eufórico tirara sombreros, pañuelos y flores”, agregaron.

Por otro lado, El Deportivo tituló: “Colombia ‘hunde’ a Chile en las Eliminatorias”. Y , además, agregaron que “fue celebración en el Metropolitano con Díaz y Borja inspirados para cumplir con un triunfo necesario de la Selección”.