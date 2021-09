Se acerca el debut: Ole Gunnar confirma fecha para el reestreno de CR7

El reestreno de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United está cada vez más cerca. Así lo confirmó el director técnico de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, quien aseguró que el portugués verá minutos este sábado ante el Newcastle.

“Ha tenido una buena semana con nosotros. Definitivamente estará en el campo, al menos un momento, eso es seguro”, sostuvo en conferencia de prensa.

Ole has given the answer we've all been waiting for… 👀#MUFC | @Cristiano

— Manchester United (@ManUtd) September 10, 2021