Crisis total: a Koeman le dispara hasta el canal oficial del Barcelona

El Barcelona no está ni cerca de sus mejores momentos futbolísticos e institucionales. Cada derrota de los blaugranas genera el cuestionamiento de los jugadores, el modelo de juego y el entrenador. Y la caída ante el Bayern Múnich no fue la excepción. Aunque desde donde vino la crítica a Ronald Koeman sorprendió a todos.

Esta vez fue el canal oficial del Barcelona, quienes en medio de la transmisión del partido, señalaron que “la obligación de un entrenador que venga al Barça ha de ser defender este modelo y jugar de acuerdo a este modelo. No puedes firmar contratos dando la libertad absoluta al entrenador para decidir la filosofía, el modelo y el estilo de juego”.

Además, agregaron: “Si no tenemos la pelota, sufriremos toda la vida porque no sabemos hacer eso. No podemos hacer un catenaccio. El modelo es del club, no es del entrenador”.

Por otro lado, en el post partido, el ex jugador Salva García comentó que “no es sistema para que juegue el Barça, todas las cualidades las destruimos con esta manera de jugar”. Asimismo, un periodista agregó “el Barça no había hecho nunca, ni lo hace habitualmente, jugar con una defensa de 5 que en momentos del partido se ha convertido en línea de 6”.

Finalmente, otro de los comentarios estuvo relacionado con lo lejos que de la pelota que juegan los jugadores de calidad del cuadro blaugrana, resaltando que los futbolistas juegan “a 80 metros del área contraria”.

En Cataluña no lo pasan nada de bien con los resultados, donde el principal responsable, según las críticas de la prensa y los hinchas, es el neerlandés Ronald Koeman.