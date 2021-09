[Video] De no creer: entra a patear el penal al último minuto y lo erra

Una situación insólita se vivió esta jornada en la Premier. Mark Noble ingresó al minuto 94 solo para rematar el penal del empate del West Ham ante el Manchester United. Sin embargo, el inglés lo pateó horrible y lo erró.

Se jugaban los últimos minutos del partido entre el West Ham y el Manchester United. El cuadro de los Diablos Rojos iba ganando por 2 a 1 tras la anotación de Jesse Lingard al minuto 89. Sin embargo, a los 93′ una insólita mano en el área de Luke Shaw le abría la puerta a los Hammers para empatar el partido.

El entrenador David Moyes no dudó y al instante hizo ingresar al inglés Mark Noble para tomar la responsabilidad del lanzamiento penal. Pero el as bajo la manga de Moyes no funcionó, puesto que Noble pateó de muy mala forma el penal y David De Gea se transformó en el héroe de los de Manchester. El partido terminó 2 a 1 a favor del equipo de Cristiano Ronaldo.