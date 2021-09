Mauricio Pochettino y sustitución de Lionel Messi: “Son decisiones que tomo buscando lo mejor para el equipo”

El triunfo del Paris Saint-Germain ante el Olympique de Lyon dejó una imagen llamativa. Cuando el partido estaba 1-1, el técnico de la escuadra parisina, Mauricio Pochettino, sustituyó a Lionel Messi por Achraf Hakimi, provocando la molestia del trasandino.

Messi abandonó la cancha visiblemente molesto, e incluso, tuvo un pequeño diálogo con su técnico mientras se dirigía al banco de suplentes.

Me parece que el cambio mucho no le gusto a Messi y que no estaba nada consensuado. pic.twitter.com/T023Yx9DtG

— sebastian (@sebastianudo) September 19, 2021