Cristián Caamaño: “Alexis está ansioso y así no se ayuda él ni ayuda al Inter”

Alexis Sánchez vio minutos en la remontada del Inter de Milán sobre la Fiorentina. El chileno ingresó a los 70’ en reemplazo de Edin Dzeko, aunque su rendimiento le costó la crítica de los hinchas lombardos.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó el partido del Niño Maravilla. “Me llama la atención que a diferencia del resto de sus compañeros, incluso los que entran en el segundo tiempo, es el único que está ansioso, que quiere aparecer en todas”, sostuvo el panelista.

“Las ganas se malinterpretan a veces. Vecino tiene las mismas ganas de mostrarse, pero es mucho más concreto. Cuando la recibe juega de primera. No quiere hacer otra cosa, no quiere hacer una de más. Eso finalmente ayuda mucho a su equipo. Pero Alexis no se ayuda ni a él, ni al Inter”, sentenció Caamaño.