James encontró club: el colombiano fue oficializado como nuevo jugador del Al Rayyan

Se acabó la teleserie de James Rodríguez. El colombiano fue anunciado durante esta tarde como el nuevo refuerzo del Al Rayyan de Qatar.

El colombiano no era considerado en el Everton de Rafa Benítez. De hecho, con el entrenador no tiene muy buenos recuerdos, puesto que cuando coincidieron en el Real Madrid tuvieron algunos conflictos. Además, apenas arribó al cuadro de los toffees, el reemplazante de Ancelotti le informó que no sería tomado en cuenta.

De esta forma, el volante comenzó a buscar rápidamente club, donde sonó en equipos como el Milán, Porto y Sevilla, sin embargo, no llegó a buen puerto. Así, fue a buscar a otros mercados y se encontró con una millonaria oferta del multicampeón catarí.

De hecho, según dieron a conocer diversos medios internacionales, James firmó un contrato millonario por tres años con el equipo asiático, aunque no se dio a conocer el monto del traspaso.

Así, James Rodríguez vestirá la octava camiseta de su carrera, en la cual ha anotado 119 goles, en 445 partidos.