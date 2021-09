Javier Castrilli: “Todo lo que haga tendrá la mesura y tino en beneficio del fútbol chileno”

Javier Castrilli fue oficializado por la ANFP como nuevo jefe de la comisión de árbitros del fútbol chileno. El exjuez argentino que se vio involucrado en más de una polémica durante su carrera, llega en reemplazo de Jorge Osorio, quien dejó ayer el cargo.

Respecto a sus motivaciones para asumir en su nuevo puesto, sostuvo que “me motivó el siempre estar conectado con el arbitraje. Analizar y cambiar la realidad que nos rodea”.

Vengo a dar el corazón, no todo está perdido. El arbitraje necesita de aquellos que con su experiencia puedan nutrir a la gente joven de los consejos mínimos indispensables para esta actividad”, complementó.

Castrilli no quiso hablar sobre el nivel de los árbitros nacionales, aunque destacó el desempeño de Roberto Tobar, a quien catalogó como uno de los mejores jueces del mundo. “Sería una irrespetuosidad hacer un balance del arbitraje chileno. Necesito que entiendan este cargo. Sí puedo decir, a mi humilde criterio, que Roberto Tobar es por lejos el mejor de América. Y está dentro de los tres o cuatro mejores del mundo. Tobar, aunque no haga nada, ya está marcando diferencias. El fenómeno Tobar hay que tomarlo como ejemplo, ese es el norte”, sostuvo.

Por último, tuvo palabras sobre su papel en los medios de comunicación, donde muchas veces ha sido protagonista. “Siempre he realizado una crítica objetiva durante mi rol en los medios. Necesitamos transparentar, de la misma manera en que me sometí a la crítica durante mi carrera. Acá está primero el fútbol chileno y después los hombres. Desde ahora, todo lo que haga y diga tendrá la mesura, el tino y la responsabilidad en beneficio del fútbol chileno. Vengo a poner en servicio todo lo que he vivido”, cerró.