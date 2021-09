¡Pobre! Jugador del Atalanta esperó que alguien comprara su camiseta, pero no llegó nadie

Una triste experiencia vivió el volante neerlandés Marten de Roon. El jugador del Atalanta fue a una tienda del club a ver cuántos hinchas iban a comprar su camiseta, ¡pero no fue nadie!

El neerlandés registró todo el experimento para después subirlo en sus redes sociales. En su primera aparición, De Roon comentó su motivación: “Estamos en la tienda de Bérgamo, la primera persona que venga a comprar la camiseta con mi nombre, se la voy a firmar y pagaré por ella. Así que ojalá vengan pronto”.

A continuación, y tras cerca de un minuto, se vio al jugador del Atalanta haciendo tiempo: recorriendo la tienda de rincón a rincón, mirando la hora, e, incluso, tuvo tiempo para hacer un puzzle y jugar al solitario. Luego, se tomó una infusión y se durmió.

De esta forma, pasó los minutos esperando a que llegara algún hincha a adquirir su camiseta. Sin embargo, nadie llegó a la tienda de Bérgamo. De hecho, fue el encargado de la tienda el que se vio en el final de video indicándole que llegó la hora de cierre del local. Luego, lo consoló, mientras De Roon se retiró decepcionado.

Finalmente, este jueves el volante europeo subió el video a sus redes sociales con el encabezado: “Apuesto a que Messi no ha tenido que lidiar nunca con esto”

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h

— Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021