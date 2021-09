[Video] Columna de Patricio Yáñez: “Me niego a pensar que los Superclásicos están muriendo”

Este domingo Universidad de Chile y Colo Colo animarán una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

En la antesala del duelo entre los dos equipos de mayor convocatoria del país, Patricio Yáñez, comentarista de Deportes en Agricultura, analizó este tipo de compromisos. “Hace rato que el Superclásico del fútbol chileno no tiene vuelo. Son fomes, aburridos, intentan proteger el resultado… algunos sostienen que dejó de ser el Superclásico, yo no estoy de acuerdo”, sostuvo.

“Son los dos equipos con mayor convocatoria, con mayor cantidad de títulos… me niego a pensar que que el Superclásico del fútbol chileno se muere. Por eso le pido a los técnicos y a los jugadores que no maten el Superclásico. Da lo mismo quién gane, pero que sea un espectáculo, como hace rato no lo son”, sentenció Yáñez.

