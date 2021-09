Leeds de Marcelo Bielsa cae sobre la hora y se hunde en la Premier League

Marcelo Bielsa no lo pasa bien en Inglaterra. El Leeds United del Loco cayó por 1-2 ante el West Ham y cayó a puestos de descenso en la Premier League.

Pese a su buen arranque y a la apertura de la cuenta en los pies de Raphinha (19’), el Leeds no pudo mantener el resultado y vio como en el segundo tiempo la visita dio vuelta el marcador.

Así, con el autogol de de Héctor Firpo (67’) y el tanto de Michail Antonio sobre el final (90’), el West Ham se quedó con el triunfo.

Con este resultado, el Leeds cayó hasta la antepenúltima posición de la Premier League, situándose en puestos de descenso directo. La escuadra de Bielsa, que aún no conoce de triunfos durante la temporada, solo supera al Burnley y al Norwich en la clasificación, situación que preocupa a sus hinchas.

𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: The game is brought to an end, with West Ham taking the three points at Elland Road pic.twitter.com/fApIdW4DgP

— Leeds United (@LUFC) September 25, 2021