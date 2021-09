La particular confesión de Dibu Martínez: “Antes de la final con Brasil jugué un par de mapas del Call of Duty”

La selección argentina se quedó con la Copa América 2021 y Emiliano Martínez se convirtió en una de las piezas claves de la Albiceleste.

El meta, figura en las semifinales del certamen, reconoció ser fanático de los videojuegos. “La verdad es que todas las noches le doy a la PlayStation. Dos horas. Es mi espacio, mi momento para distraerme. Antes del partido hice eso y me fui a jugar. Me ayuda pensar en otra cosa”, dijo Martínez en conversación con el youtuber Sebas Fernández.

El arquero del Aston Villa, confesó que en la previa de la final ante Brasil, se distrajo con su videojuego favorito. “Me encanta porque me desconecto. Paso el tiempo con la familia y después tengo mi espacio de juego conmigo mismo, con mis amigos de Mar del Plata. A la Play me la llevo a todos los viajes. Antes de la final con Brasil me jugué un par de mapas. Al rato me fui a jugar el partido. Me ayuda a pensar en otra cosa, en no estar todo el día con el teléfono, me relaja y me divierte”, aseguró.

“Cuando vivía en Mar del Plata me la pasaba todo el día con la pelota, pero a la noche era todo con videojuegos. Hoy por hoy sigo conectado con mis amigos de allá y me conecto para estar en el Call of Duty con ellos. Me encanta ese juego, soy un asesino, salgo de frente a buscar a los rivales”, complementó.

Por último, indicó que los videojuegos y juegos de mesa unieron al plantel de la Albiceleste. “El grupo también es muy unido porque jugamos a las cartas, al Among Us, al Call of Duty, algunos están con el FIFA, torneos de ping pong. El grupo es competitivo y se unió así. Antes de un partido de Eliminatorias nos metimos diez tipos en una habitación y viciamos como hasta las 2 de la mañana. Nos divertimos un montón”, cerró.