Aún no lo cree: Thill confiesa que ha visto “más de 100 veces” su gol al Real Madrid

Sebastien Thill aún no lo puede creer. Y no es para menos, ya que el jugador del Sheriff Tiraspol anotó un golazo al último minuto, en el triunfo de su equipo ante el Real Madrid por Champions League. Un remate desde fuera del área que se coló en un ángulo y dejó sin reacción a Thibaut Courtois. Un gol que, obviamente, se convirtió en el favorito del futbolista de 27 años.

Así lo confesó el volante luxemburgués: “Lo he visto más de 100 veces hasta ahora… Es el gol más bonito e importante de mi carrera”.

Además, agregó que “muchos de mis amigos han publicado el video en Internet, así que es fácil que me aparezca cada vez que agarro el teléfono. Con todo esto, tal vez haya más gente que ahora sepa quién soy“.

“Cuando somos niños, todos soñamos con jugar contra el equipo más grande de la Champions. Y cuando lo haces, no te das cuenta. Al principio no me di cuenta de que había marcado el gol de la victoria en el Bernabéu. Lo hice cuando el partido terminó“, cerró el mediocampista.

El próximo reto en Champions League de Sebastien Thill y el Sheriff será el martes 19 de octubre ante el Inter de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal.