Kylian Mbappé se confiesa: “En julio pedí irme del PSG”

Kylian Mbappé rompió el silencio. El atacante francés se refirió por primera vez a lo ocurrido durante el último mercado de fichajes, donde se frustró su salida del Paris Saint-Germain al Real Madrid.

El campeón del mundo con Francia aclaró que sus pretensiones eran que tanto él como el club salieran beneficiados con el acuerdo. “Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar. Quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad”, explicó en conversación con RMC Sports.

“Siempre he sido feliz en este club, los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dijo: ‘si no quieres que me vaya, me quedó’”, complementó.

Mbappé, además, descartó haber rechazado ofertas de la escuadra parisina para renovar. “La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto. Me dijeron, ‘Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente’. Personalmente no me gustó mucho el dicho ‘vendrá en la última semana de agosto’, porque dije a finales de julio que quería irme”, aseguró.

“No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije bastante temprano”, sentenció.

Mbappé finaliza su vínculo con el Paris Saint-Germain al final de la presente temporada. Esto le permite firmar con otro club a partir de enero próximo.