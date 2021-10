Kylian Mbappé y relación con Messi: “Yo acepto correr cuando él esté caminando”

Kylian Mbappé se sinceró. El campeón del mundo, concedió una entrevista al diario francés L’Equipe donde respondió todo. Su frustrado traspaso al Real Madrid, su relación con Lionel Messi y el insulto contra Neymar, fueron algunos de los temas que abordó el delantero.

Respecto al último mercado de fichajes, donde estuvo cerca de llegar al Santiago Bernabéu, aseguró que “si me hubiese ido en verano, solo habría sido al Real Madrid”.

Mbappé aprovechó de desmentir que el arribo de Lionel Messi impulsara sus deseos de partir del Paris Saint-Germain. “No, yo había tomado ya mi decisión y la había pensado muy bien”, aseguró el joven atacante.

Además, sostuvo que no estaba en sus planes compartir plantel con el astro argentino. “¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores a los que puse en un cartel de ‘imposible que juegue con él’. Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona”, manifestó.

“Cuando tienes a Messi en tu equipo, sabes que tienes que hacer un poco menos para estar más lúcido para marcar. Así que si tienes que ir, hazlo. No hay problema, es una jerarquía establecida. Yo acepto correr cuando Messi esté caminando, ¡no hay problema! ¡Es Messi!”, complementó.

Por último, se refirió al insulto contra Neymar por no pasarle el balón. “Sí, le llamé clochard (en español: idiota, mierda, payaso) porque no estaba contento con un pase. Son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Por eso justo después, cuando estalló, le hablé al respecto. Esto sucede porque queremos ganar. Eso es todo, no hay problema”, concluyó.