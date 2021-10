Jugador brasileño que atacó a árbitro quedó en libertad bajo fianza

Lo ocurrido en el Campeonato Gaucho de Segunda División en Brasil dio la vuelta al mundo. William Ribeiro, futbolista brasileño, propinó una patada en la cabeza al árbitro Rodrigo Crivellaro, dejándolo inconsciente en el campo de juego.

Tras el ataque, Ribeiro fue detenido dentro de la cancha y llevado a una comisaría, donde fue imputado por tentativa de homicidio. Sin embargo, tras la audiencia de custodia, el futbolista fue puesto en libertad bajo fianza.

La determinación generó el rechazo en Brasil y la fiscalía anunció que apelará a la decisión. Ribeiro, además, cuenta con antecedentes penales por amenazas, lesiones y enfrentamientos entre 2009 y 2021. También tiene un historial de peleas dentro de las canchas.

El grave hecho hizo que el Sao Paulo RS rescindiera el contrato del jugador. Además, a través de un comunicado, repudió la actitud del futbolista. En Brasil, en tanto, informaron que es muy probable que el jugador enfrente un juicio durante el 2022.

El árbitro está en buenas condiciones

Durante las últimas horas, el juez Rodrigo Crivellaro fue dado de alta del hospital y dijo estar en buenas condiciones. “Estoy bien. Gracias a Dios no fue nada grave. Estoy recuperándome, con el cuello inmóvil, pero no es gran cosa. No es nada serio”, indicó.

“No recuerdo nada. Le saqué tarjeta amarilla, me dio un puñetazo en la cara, luego me caí y me pateó cuando estaba en el suelo. Me desmayé en el campo y no recuerdo nada de esa parte. El examen no arrojó nada serio. Simplemente me dijeron que tenga un cuello ortopédico hasta que pase el dolor”, sentenció.