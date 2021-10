El club más rico del mundo: la Premier acepta la venta del Newcastle a grupo inversor saudí

Cientos y cientos de personas salieron con dirección a las oficinas del Newcastle. Nadie entendía qué pasaba, pero con el pasar de los minutos y el tweet de la Premier League se conoció el motivo: la competencia aceptó la venta del club a un grupo inversor de Arabia Saudita.

The Premier League, Newcastle United Football Club and St James Holdings Limited have today settled the dispute over the takeover of the club by the consortium of PIF, PCP Capital Partners and RB Sports & Media.

— Premier League Communications (@PLComms) October 7, 2021